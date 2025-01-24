Мужчины, не проходящие БЗИН, не смогут работать на государственной службе, в органах местного самоуправления или прокуратуре.

С сентября 2025 года в украинских университетах будет введен обязательный курс базовой общевойсковой подготовки (БЗИН).

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Этот курс состоит из теоретической части для всех студентов и практической – только для мужчин, пригодных к военной службе.

Мельник отметил, что успешное прохождение курса станет условием для дальнейшего обучения в высших учебных заведениях.

"Если студенты по каким-то принципам, например, не могут сдать экзамен или сдали его на "неудовлетворительно", если они отказываются принять военную присягу, они не смогут в будущем проходить обучение в высших учебных заведениях" , — заявил он.

Мужчины, не проходящие БЗИН, не смогут работать на государственной службе, в органах местного самоуправления или прокуратуре. Кроме того, согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", им необходимо проходить базовую военную службу.

Однако некоторые категории граждан будут освобождены от прохождения БЗИН.

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