Вражеская армия создала новый дрон-камикадзе "КУБ-2-Э", который будет в двух версиях.

Речь идет об управляемых баражирующих боеприпасах малого и среднего классов, которые разработал осийский концерн "Калашников" и научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы" .

Новый дрон-камикадзе "КУБ-2-Э" будет в двух версиях, сообщают российские пропагандистские СМИ.

Официально новые дроны будут представлены во время международной выставки вооружения и оборонных технологий IDEX 2025 с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

Дрон малого класса будет использоваться для поражения живой силы и небронированной военной техники и сможет наносить удары по личному составу, а также стартовым позициям БПЛА, вертолетным площадкам и легкобронированной технике.

По сообщениям пропагандистских СМИ, "КУБ-2-Э" маневрен и имеет оптико-электронные системы, они позволяют поражать движущиеся цели.

Обе версии боеприпаса имеют массу более 10 кг.

По мнению аналитиков украинского военного портала Defense Express, новый российский дрон должен заменить на производстве незадачливого предшественника беспилотный аппарат "КУБ".

Относительно большая боевая часть и возможность поражать движущиеся цели делают новые дроны достаточно опасными.

Источник: defence ua.

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