Мужчина объяснил свои действия тем, что "распространял порнографические материалы своей знакомой с целью развлечения".

В Луцке мужчину приговорили к одному году испытательного срока за распространение порнографических фото на сайте знакомств.

Как сообщает Луцкий горрайонный суд Волынской области, подсудим женатый мужчина, проживающий в областном центре.

В сентябре 2024 года он сфотографировал свой половой орган и на сайте знакомств стал общаться с женщиной, которой переслал пикантные изображения. Кроме того, мужчина послал фото через одного из популярных мессенджеров.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и выразил раскаяние. Он объяснил свои действия тем, что "распространял порнографические материалы своей знакомой с целью развлечения". Кроме того, он отметил, что не был осведомлен об уголовной ответственности за такие поступки. Муж также пообещал, что больше не повторит своего поступка.

Суд признал его виновным по частям 1 и 2 статьи 301 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в размере одного года испытательного срока.

Также Politeka писала о том, что в Харькове Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) безосновательно оштрафовал мужчину за неприбытие по вызову, не прислав ему ни одной повестки.

Это указано в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.