Февраль 2025 принесет не только много хороших моментов; кроме этого, в последний месяц зимы будет несколько важных энергетических окон для различных видов деятельности.

По лунному календарю , в феврале есть и дни, когда лучше воздержаться от важных начинаний и принятия решений, поскольку энергетика этих дней не благоприятна для изменений.

Месячный цикл в феврале будет проходить через несколько ключевых фаз. Начнется он с фазы растущей Луны, которая длится с 1 по 11 февраля. Этот период считается подходящим для планирования и начала новых дел. 12 февраля наступит полнолуние, являющееся моментом, когда энергетика становится наиболее мощной, но в то же время этот день не подходит для больших изменений.

После полнолуния Луна вступит в нисходящую фазу с 13 по 27 февраля, когда астрологи советуют завершать начатые дела и избегать крупных инициатив. 28 февраля Луна войдет в фазу новолуния, что также является не очень благоприятным периодом для важных решений и изменений.

Благоприятные дни для различных аспектов жизни в феврале 2025 года: для начинаний лучше будут 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 февраля; для финансовых вопросов благоприятными являются 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 февраля; работа выйдет на лучший уровень со 2 по 11 февраля, а также 23, 24 и 25 числа; для любви подходят дни с 1 по 11 февраля; зубы лучше лечить 4, 5, 6, 23, 24, 25 февраля; поездки следует планировать на 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, а также 20-23 числа.

Однако есть и неблагоприятные дни, когда лучше воздержаться от важных перемен. Это, в частности, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27 и 28 февраля, а также самые опасные 19 и 20 числа, когда энергетика луны максимально напряжена.

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