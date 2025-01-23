Третья декада января принесла в Украину необычно теплую погоду . Однако в четверг, 23 января, синоптики прогнозируют облачность и осадки почти по всей стране, за исключением некоторых областей.

По данным Украинского гидрометцентра, ночью 23 января температура воздуха будет колебаться от -4 до +3 градусов.

Холоднее всего будет в восточных регионах, в частности в Харьковской и Сумской областях, а самая теплая ночь ожидается на юге и западе страны.

Дожди пройдут во всех областях, кроме западных (за исключением Закарпатья). В регионах с более теплой погодой осадки будут в виде дождя, в то время как в более холодных — снег с дождем. Днем температура поднимется до 0…+8 градусов: теплее всего будет в Одесской области, а в Луганской области столбики термометров достигнут -1. В Киеве прогнозируется мокрый снег с дождем, а дневная температура составляет +1…+3 градуса.

Рабочая неделя пройдет под сопровождением облачной погоды с короткими осадками. +9 градусов по всей Украине.

К слову, синоптикиня Наталья Диденко уже прогнозировала , что украинцам стоит ожидать ухудшения погоды.

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