Пока ситуация остается нерешенной, а пенсионер остается без доступа к пенсионным средствам, гарантированным Конституцией Украины.

Некоторые клиенты государственного банка ПриватБанк сталкиваются с трудностями при получении пенсий даже после разблокирования их счетов.

На портале "Минфин" была опубликована жалоба от пенсионера, пережившего длительную борьбу за свои выплаты.

Согласно рассказу клиента "ПриватБанка", ситуация началась 14 октября 2024 года, когда карточка 86-летнего пенсионера была заблокирована без объяснений или сообщений. После многочисленных обращений в "ПриватБанк" и исполнительную службу, которые опрокидывали ответственность друг на друга, клиент был вынужден обратиться в правоохранительные органы.

Арест со счета "ПриватБанка" был снят 17 декабря 2024 года, но даже после этого пенсию пенсионеру не выплатили. Сотрудники "ПриватБанка" ссылались на технические проблемы, заставляли перевыпускать карту, а попытки получить деньги в кассе оказались тщетными. Кроме того, пенсионеру часто приходилось покидать отделение из-за воздушных тревог.

В отчаянии клиент "ПриватБанка" решил прекратить сотрудничество с банком, но перевести пенсионные выплаты на другой счет тоже не удалось.

Представитель пенсионера отметил, что выписка со счета показала, что средства Пенсионный фонд перечислил, но в графе состояния счета был указан "кредитный лимит". Это вызвало подозрения, что пенсия зачислялась на кредитную карту, и клиент "ПриватБанка", возможно, тратил средства по кредитному лимиту.

Пока ситуация остается нерешенной, а пенсионер остается без доступа к пенсионным средствам, гарантированным Конституцией Украины.

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