Слухи возникли после интервью народного депутата Михаила Цымбалюка, в котором он обсуждал возможные реформы системы социальной поддержки.

В Украине начали распространяться слухи о возможной отмене социальных выплат для людей с 2-й и 3-й группами инвалидности в пользу увеличения помощи лицам с 1-й группой.

В Министерстве социальной политики Украины прокомментировали распространившиеся слухи.

Министерство социальной политики официально опровергло эту информацию, заявив, что все выплаты, льготы и пенсии остаются без изменений.

В ведомстве отметили, что распространенная в СМИ информация об отмене выплат не соответствует действительности. Все социальные гарантии сохраняются, и пока нет никаких инициатив по их отмене.

Министерство призвало граждан и медиа обращаться за достоверной информацией исключительно на официальные источники, а также воспользоваться контактными телефонами для уточнений.

Слухи возникли после интервью народного депутата Михаила Цымбалюка, в котором он обсуждал возможные реформы системы социальной поддержки. В частности, депутат отметил, что правительство рассматривает сценарии увеличения выплат людям с 1-й группой инвалидности, но при этом существовали предположения о потенциальном сокращении или отмене помощи для лиц с 2-й и 3-й группами.

Специалисты предупреждают, что подобные слухи могут взорвать доверие граждан к социальной политике государства.

В настоящее время рабочая группа работает над разработкой законопроекта о справедливой системе поддержки людей с инвалидностью. Главной целью является повышение выплат для всех категорий без сокращения помощи другим.

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