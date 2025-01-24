В Украине законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за такие действия.

Распространение ложной информации может вызвать панику, снижать доверие к государственным институтам и подрывать моральный дух населения.

Об ответственности за распространение фейков в Украине рассказал адвокат, руководитель Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Вадим Заворотный .

Он подчеркнул, что законодательством предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за такие действия.

Кодекс Украины об административных правонарушениях (ст. 173-1 КУоАП) определяет наказание за действия, которые провоцируют панику или нарушают общественный порядок. Штраф составляет от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 минимум равен 17 гривнам), или же могут быть назначены исправительные работы сроком до одного месяца за вычетом 20% заработка.

Уголовная ответственность

Распространение ложной информации в определенных случаях может подпадать под статьи Уголовного кодекса Украины:

Ст. 110 : посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, включая манипуляции, подрывающие национальную безопасность.

: посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, включая манипуляции, подрывающие национальную безопасность. Ст. 111 : государственная измена – помощь иностранным государствам в дестабилизации Украины, в частности через распространение фейков.

: государственная измена – помощь иностранным государствам в дестабилизации Украины, в частности через распространение фейков. Ст. 111-1 : коллаборационная деятельность – призывы или распространение дезинформации с целью поддержки агрессии врага.

: коллаборационная деятельность – призывы или распространение дезинформации с целью поддержки агрессии врага. Ст. 114-1 : препятствование деятельности Вооруженных сил Украины – умышленное распространение фейков, дезориентирующих военных или гражданских.

Ст. 259 : заведомо ложное сообщение об угрозе (например, терактах или закладке взрывчатки), вызывающее панику или разрушение инфраструктуры.

: заведомо ложное сообщение об угрозе (например, терактах или закладке взрывчатки), вызывающее панику или разрушение инфраструктуры. Ст. 436 : пропаганда войны – публичные призывы к военной агрессии, изготовлению и распространению соответствующих материалов.

: пропаганда войны – публичные призывы к военной агрессии, изготовлению и распространению соответствующих материалов. Ст. 436-2 : оправдание или отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, распространение материалов с таким содержанием.

"В зависимости от характера нарушения, наказание может включать разные сроки заключения, определяемые уровнем тяжести преступления", – отметил Вадим Заворотный.

Источник: РБК-Украина.

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