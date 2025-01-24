Представители "Львовгаза" утверждали, что при осмотре счетчика обнаружили, что он расшатал крышку счетчика.

Мужчине доначисления сделали из-за того, что крышка счетчика оказалась расшатанной, однако экспертизу, подтвердившую вмешательство в прибор, по правилам не провели.

Об этом говорится в материалах дела суда, опубликованных в реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, опубликованным в реестре судебных решений, в ходе экспертизы якобы было зафиксировано вмешательство в работу счетчика. Однако потребитель доказал в суде, что никаких манипуляций с прибором не производил.

"Актом экспертизы не подтверждено, что истец умышленно повредил счетчик газа. Также не установлено, что повреждение защитного покрытия под крышкой счетного механизма повлияли на его показатели или сделали счетчик непригодным к использованию", - говорится в материалах суда.

Представители "Львовгаза" утверждали, что во время осмотра счетчика выявили признаки несанкционированного вмешательства, в частности, нарушения пломбы и отставание крышки учетного механизма. На основании этого был составлен акт о нарушении №002914, который потребитель подписал без замечаний.

На суде "Львовгаз" предоставил видеозапись проведения экспертизы счетчика. Однако запись оказалась противоречивой: на ней не зафиксирован момент изъятия счетчика, видео имеет признаки возможного монтажа, а также идентификация проводивших экспертизу отсутствует. К тому же, количество участников экспертизы не совпадает с количеством подписантов ее результатов.

Суд принял решение в пользу потребителя: иск был удовлетворен, а решение Центральной комиссии по рассмотрению акта о нарушении, принятое Акционерным обществом "Оператор газораспределительной системы "Львовгаз", признано противоправным и отменено.

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