Франция готова к разработке новой баллистической ракеты наземного базирования с радиусом действия более 1000 км.

Реализация данного оборонного проекта станет первой схожей инициативой во Франции, начиная с 1997 года.

Как передает АрмияInform со ссылкой на репортеров французского журнала Challenges, эта ракета должна восполнить пробел в военных возможностях Франции.

Известно, что в настоящее время системы баллистических ракет этой страны базируются только на подлодках и предназначены для ядерного сдерживания.

Потенциальная программа может согласовываться с Европейским подходом к нанесению ударов на большие расстояния (ELSA), совместной инициативой с участием Германии, Италии, Польши, Великобритании и Швеции.

В случае разработки эта ракета дополнит нынешние возможности Франции, такие как реактивные самолеты Rafale и крылатые ракеты, повысив ее способность наносить стратегические удары.

Баллистические ракеты предназначены для доставки боеголовок на большие расстояния с помощью дуговой траектории.

Однако финансирование остается серьезной проблемой, поскольку военный бюджет Франции уже выделен на более приоритетные проекты.

Источник: armyinform.

Ранее сообщалось, что в День ВСУ представили новую украинскую разработку - "дрон-ракета" или реактивный беспилотник с названием "Пекло".

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин сообщил, что первую партию "Пекло" передали защитникам 6 декабря.

"Ракету-дрон украинский производитель создал с нуля в рекордные сроки - в течение года. Изделие уже имеет успешные боевые применения", - говорится в сообщении.

Сметанин добавил, что украинский дрон летит со скоростью 700 км/ч на расстояние до 700 км.

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