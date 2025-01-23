Таролог Анна Атаманова обнародовала прогноз и предсказала, что в 2025 году в Украину будет поступать немало военной и экономической помощи.
По словам таролога, март и апрель станут тревожными месяцами, но она не увидела президентских выборов в 2025 году.
"К сожалению, у нашего президента тоже очень много предателей и очень много людей, которые готовы занять его место. Я вижу, что один мужчина среднего возраста планирует, женщина тоже… Больше всего мне показывает, что, возможно, Владимир Зеленский еще останется [на второй срок – прим. ред.]", - рассказала таролог.
В свою очередь, отвечая на вопрос, будут ли выборы в Украине в 2025 году, астролог Альбина Пономаренко прогнозирует, что есть удачные периоды весной и осенью, однако нельзя сказать, что звезды однозначно указывают на выборы.
"Здесь больше не о выборах. Здесь именно о военных действиях, о поддержке, о тайных и дипломатических миссиях", — прогнозирует Пономаренко.
Известный астролог Влад Росс также сделал предсказание относительно выборов в Украине в 2025 году.
По словам астролога, выборы в Украине в 2025 году могут состояться.
Источник: ТСН.
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