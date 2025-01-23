Адвокат уточнил, что при определении места службы для военнообязанных в возрасте от 50 лет учитывают их возраст и состояние здоровья.

Информация о том, что в Украине прекращено мобилизовать мужчин старше 50 лет, не соответствует действительности.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" 20 января отмечает военный адвокат, кандидат юридических наук Евгений Филипец.

Как адвокат прокомментировал слухи о прекращении мобилизации мужчин 50+

Евгений Филипец отметил, что информацию об отмене призов мужчинам постарше распространил один из народных депутатов, а впоследствии ее подхватили другие. По мнению адвоката, у таких слухов нет оснований.

«Речь идет не об отмене мобилизации для лиц от 50 до 60 лет, а о том, в какие подразделения они могут быть направлены. Люди ошибочно понимают, что таких граждан не мобилизуют, но это не так. Мобилизация людей этого возраста продолжается», – говорит он.

Адвокат уточнил, что при определении места службы для военнообязанных в возрасте от 50 лет учитывают их возраст и состояние здоровья.

"Остается вопрос о директиве командующего Сухопутными войсками ВСУ, содержание которой до сих пор не было обнародовано. Эта директива предусматривает мобилизацию лиц в возрасте 50-60 лет в подразделения обеспечения, учитывая их физическое и психоэмоциональное состояние. Мобилизуют их в части обеспечения после прохождения учебных центров", — объяснил Филиппец.

Он также добавил, что уже были случаи, когда люди 53-54 лет направлялись в части обеспечения, включая регионы на востоке Украины.

«Продолжается мобилизация людей старше 50 лет, однако они также попадают в подразделения обеспечения. Пока вопрос об их месте службы решается индивидуально», — подытожил эксперт.

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