С 1 июля 2026 года в Украине стартует программа социального страхования "єПотенціал", которая предусматривает изменение системы соцстрахования и поддержки лиц, получивших травмы или серьезно заболевших.
Об этом сообщили в пресс-центре Министерства соцполитики .
Основные изменения в соцстраховании
Новая система поддержки лиц с обязательным соцстрахованием и предусматривает цифровизацию процессов для быстрого и эффективного оказания помощи. Взаимодействие между гражданами и госорганами станет более удобным благодаря переводу всех процессов в электронном виде.
Поддержка ветеранов и лиц с инвалидностью
Ветераны, проходящие лечение или реабилитацию после ранения, получают дополнительную поддержку через программу «еПотенциал». Для лиц с инвалидностью выплаты остаются по-прежнему.
Нововведение в оплате больничных
Период оплаты больничных увеличится от 120 до 420 дней, а выплата будет продолжаться все время лечения или реабилитации.
Главные новации программы "єПотенціал"
Комплексная поддержка при лечении и реабилитации, включая медицинскую помощь, реабилитационные средства и соцуслуги.
Помощь тем, кто по болезни или травме не может работать до работы.
Увеличение государственных выплат для лиц с полной утратой трудоспособности.
Продление выплаты по безработице для лиц с частичной утратой трудоспособности.
Финансовая поддержка: кто и получит
При временной нетрудоспособности – 100% средней заработной платы к болезни/травме.
При производственных травмах максимальная выплата вырастет до 40 тыс. грн.
При полной потере трудоспособности максимальная выплата – 23,61 тыс. грн.
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