Новая система поддержки лиц с обязательным соцстрахованием и предусматривает цифровизацию процессов для быстрого и эффективного оказания помощи.

С 1 июля 2026 года в Украине стартует программа социального страхования "єПотенціал", которая предусматривает изменение системы соцстрахования и поддержки лиц, получивших травмы или серьезно заболевших.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства соцполитики .

Основные изменения в соцстраховании

Новая система поддержки лиц с обязательным соцстрахованием и предусматривает цифровизацию процессов для быстрого и эффективного оказания помощи. Взаимодействие между гражданами и госорганами станет более удобным благодаря переводу всех процессов в электронном виде.

Поддержка ветеранов и лиц с инвалидностью

Ветераны, проходящие лечение или реабилитацию после ранения, получают дополнительную поддержку через программу «еПотенциал». Для лиц с инвалидностью выплаты остаются по-прежнему.

Нововведение в оплате больничных

Период оплаты больничных увеличится от 120 до 420 дней, а выплата будет продолжаться все время лечения или реабилитации.

Главные новации программы "єПотенціал"

Комплексная поддержка при лечении и реабилитации, включая медицинскую помощь, реабилитационные средства и соцуслуги.

Помощь тем, кто по болезни или травме не может работать до работы.

Увеличение государственных выплат для лиц с полной утратой трудоспособности.

Продление выплаты по безработице для лиц с частичной утратой трудоспособности.

Финансовая поддержка: кто и получит

При временной нетрудоспособности – 100% средней заработной платы к болезни/травме.

При производственных травмах максимальная выплата вырастет до 40 тыс. грн.

При полной потере трудоспособности максимальная выплата – 23,61 тыс. грн.

Последние новости Украины:

Не решит все проблемы: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: есть несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.