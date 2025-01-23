Во Львове судили организатора поджога автомобилей ВСУ, который привлек несовершеннолетнего.

Речь идет об инциденте, в котором двое молодых людей подожгли транспортные средства по заказу российских спецслужб, указано в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

События произошли летом 2024 года. Тогда львовянин обнародовал в Telegram объявление о возможности заработка — за поджог автомобилей ВСУ предлагалось 3000 долларов. После того, как он увидел напоминавший военный автомобиль Mitsubishi Pajero, он прислал его фотографию куратору из России.

Получив подтверждение, мужчина поджег автомобиль и снял процесс на видео. Вознаграждение — 1500 долларов на криптогаманец — было переведено ему сразу. Кроме того, он привлек несовершеннолетнего знакомого для поиска подлежащих поджога автомобилей.

Вскоре они обнаружили Jeep Grand Cherokee с эмблемой Нацгвардии и микроавтобус Volkswagen Crafter с благотворительными наклейками — их тоже подожгли.

Правоохранители быстро задержали поджигателей – 17 и 18 лет. Одному из подозреваемых были предъявлены обвинения в сговоре с группой лиц с препятствием в деятельности ВСУ, а также во вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину, а потерпевшие получили возмещение нанесенного ущерба. Суд назначил ему пять лет заключения с момента содержания в июле 2024 года. Рассмотрение дела по другому обвиняемому состоится отдельно.

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