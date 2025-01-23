Известные украинские астрологи и тарологи сделали прогноз на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи, астрологи назвали этот год победным.

Известный астролог Влад Росс и таролог Анна Атаманова удивили своим прогнозом на 2025 год.

Год Зеленой Деревянной Змеи, по им словам, станет победным для Украины.

Кроме того, говорят астрологи, чрезвычайно велика вероятность того, что Путин не доживет до конца 2025 года.

Астролог считает, что третья годовщина полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины, 24 февраля 2025 года, может стать началом прекращения огня и завершения войны.

Самый опасный период для диктатора Путина, по словам таролога Анны Атамановой, будет именно осенью 2025 года.

Украину в этом году ждет победа, об этом говорит и нумерологический прогноз на 2025 год.

К слову, тарологиня считает, что война в Украине закончится уже совсем скоро, назван решающий год.

Тарологиня, астролог Відаюча Ма сделала свой прогноз и рассказала, закончится ли война в Украине в 2025 году.

По словам астролога, карты Таро говорят, что есть возможность окончания войны в следующем году, об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

Астролога спросили о том, закончится ли война 2025 года назад, она сделала расписание карт Таро и сообщила, что есть такая вероятность.

Источник: ТСН.

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