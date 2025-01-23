Процесс закрытия счетов в Ощадбанке может занять несколько месяцев.

Клиенты Ощадбанку неоднократно обращали внимание на трудности, с которыми они сталкиваются при закрытии счетов в государственном финансовом учреждении, ведь, по словам некоторых пользователей, эта процедура занимает гораздо больше времени, чем они ожидали.

Один из клиентов поделился своим опытом на официальной странице банка в Facebook.

Он отмечает, что ему понадобилось шесть месяцев для успешного закрытия счета.

"Закрытие счетов в Ощадбанке заняло почти полгода", - отметил он в своем сообщении.

По словам представителей банка, закрыть счет дистанционно в Ощадбанке невозможно. Клиент должен лично обратиться в отделение, где был открыт счет. Это правило особенно усложняет процесс для тех, кто находится за границей или в других регионах. В таких случаях во избежание визита в отделение банк советует оформить доверенность. Для беженцев есть возможность оформить его в консульстве.

При этом если на счете нет активных операций в течение трех лет, на нем нет денег и долга, банк может его автоматически закрыть.

Также Politekа писала о том, что в одном из отделений государственного банка "Ощадбанк" супругам переселенцев из Донецкой области отказали в оформлении карты "Национальный кэшбек".

Сотрудники учреждения заявили, что такая услуга недоступна для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Последние новости Украины:

Правила получения карт: ПриватБанк на год отменит оплату одной из своих услуг.

Приватбанк не выдал деньги, но списал их: банкомат отключился при отключении электричества.