Хотя окончательный порядок индексации еще не утвержден, из проекта бюджета Пенсионного фонда на 2025 год можно сделать выводы.

В 2025 году традиционная мартовская индексация пенсий не будет отменена – Минсоцполитики планирует осуществить индексацию в марте этого года.

Известно, каким может быть процент индексации в марте.

Хотя окончательный порядок индексации еще не утвержден, из проекта бюджета Пенсионного фонда на 2025 год можно сделать выводы. Согласно документу планируется провести индексацию пенсий с 1 марта на 10%. Это означает, что коэффициент расчета пенсии будет увеличен на 1,1.

Как это отразится на размере пенсии.

Пенсия в 10 тысяч гривен может вырасти на 1 тысячу и составит 11 тысяч гривен. Для пенсии 5 тысяч гривен повышение составит до 500 гривен, а для пенсии 3 тысячи гривен – до 300 гривен. Однако это ориентировочные расчеты, поскольку после отчисления надбавок, установленных к основной пенсии, повышение может оказаться меньше, чем ожидалось. Традиционно у людей есть завышенные ожидания от индексации.

Увеличение пенсии в зависимости от размера. Чем выше пенсия, тем больше ее индексация. Однако пенсии, превышающие 10 прожиточных минимумов (23 610 гривен), не подлежат индексации, поскольку на них есть ограничения. Более того, пенсии, превышающие этот порог, с 1 января 2025 года будут даже уменьшаться (особенно выплачиваемые по решениям судов).

Медленный рост новых пенсий. Пенсии, назначенные в последние годы, либо не индексировались вообще, либо получили незначительную доплату, например в 100 гривен. Таким образом, новые пенсии значительно отстают от стариков, растущих из-за индексации. Это создает искусственную задержку в их корректировке.

Проблема с меньшими пенсиями. Когда основной размер пенсии индексируется, он всегда достигает минимальной пенсионной выплаты. Кабмин решал эту проблему, устанавливая минимальные пенсии, которые зависели от возраста, стажа и работает ли пенсионер. Например, минимальная пенсия может быть 2361 гривна (прожиточный минимум, который в этом году не изменится) или выше — 2725, 2980 или 3370 гривен. В марте эти выплаты были повышены, и есть надежда, что в 2025 году минимальные пенсии также вырастут на 10%.

Однако даже при таких изменениях для пенсионеров с наименьшими выплатами это не облегчает их жизнь, ведь трудно выжить на 2725 или 3000 гривен.

Источник: Напенсии.

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