Речь идет о четырех эксчельниках коммунального предприятия «Киевтранспарксервис», которые занимали свои должности с 2018 по 2023 год.

СБУ разоблачила бывших руководителей одного из предприятий Киевской городской государственной администрации (КГГА), нанесших ущерб бюджету столицы более чем на 23 миллиона гривен.

Об этом сообщили в СБУ .

Речь идет о четырех эксчельниках коммунального предприятия «Киевтранспарксервис», которые занимали свои должности с 2018 по 2023 год.

Согласно материалам дела, фигуранты не обращали внимания на то, что многие парковки столицы платили налоги не за все свои паркоместа, а только за часть из них. Это привело к недополучению более 23 миллионов гривен, которые водители платили за парковку. Эти факты подтверждены выводами судебно-экономической экспертизы.

Во время обысков в административных зданиях КГГА, «Киевтранспарксервиса» и домах фигурантов были найдены мобильные телефоны, значительные суммы наличных и документы, свидетельствующие об их незаконной деятельности.

Все четыре эксруководителя коммунального предприятия получили подозрения по статье 367 часть 2 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании мер. Им грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к преступлению.

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