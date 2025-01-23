Санкции должны быть уплачены до 15 апреля года, следующего после обнаружения нарушения.

С 2025 года украинские работодатели обязаны выполнять требования трудоустройства лиц с инвалидностью.

Это закреплено в Законе Украины №875 "Об основах социальной защиты лиц с инвалидностью".

Согласно статье 19 этого закона предприятия и организации должны предоставить квоту для лиц с инвалидностью. Конкретно норматив составляет 4% от среднесписочной численности работников, при условии, что компания имеет от 8 до 25 сотрудников — на каждые 25 человек должно быть одно рабочее место для людей с инвалидностью.

Если работодатель не выполняет это обязательство, он будет вынужден уплатить штраф, размер которого зависит от работников компании.

Штрафы за несоблюдение норматива трудоустройства лиц с инвалидностью

Размер штрафа сельскому хозяйству в зависимости от размера предприятия и невыполненного норматива:

Для предприятий с численностью от 8 до 15 человек штраф за каждое свободное место, которое мало будет занято лицом с инвалидностью, составляет 50% средней годовой зарплаты на соответствующем предприятии.

На предприятия, где число лиц с инвалидностью ниже установленного норматива, ежегодно начисляются административно-хозяйственные санкции, составляющие среднюю годовую заработную плату на предприятии за каждое свободное рабочее место, назначенное лицам с инвалидностью.

Санкции должны быть уплачены до 15 апреля года, следующего после обнаружения нарушения.

Однако штраф не применяются к государственным или местным предприятиям, финансируемым из бюджета.

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