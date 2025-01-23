Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов, где нашли документы, подтверждающие их схему.

Во Львове СБУ и киберполиция разоблачили организованную преступную группу работников банка, которые обокрали клиентов на сумму более 5 миллионов гривен.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

По информации правоохранителей, трое сотрудников Львовского регионального филиала банка – руководитель филиала, заведующий сектором розничного бизнеса и заведующая сектором кассовых операций – подозреваются в совершении преступления.

Согласно материалам дела, в период с 2023 по 2024 злоумышленники получили несанкционированный доступ к счетам клиентов, среди которых были жители временно оккупированных территорий, которые хранили средства в украинских банках. Используя эти данные, они без ведома владельцев перевыпустили около 50 платежных карт.

Получив доступ к платежным картам, преступники сняли средства со счетов клиентов, присвоив более 5 миллионов гривен.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов, где нашли документы, подтверждающие изменение финансовых номеров в банковской системе, черновые записи и чеки на снятие средств с банковских терминалов.

Трем членам организованной преступной группы было выдвинуто подозрение за несанкционированные действия с информацией в автоматизированных системах (ст. 362 УКУ, части 1 и 3).

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