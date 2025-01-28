Панические атаки – это одна из самых неприятных и частых проблем современного мира, возникающая на фоне стрессов, перегрузок и эмоциональных напряжений.

Многие путают их с реальной паникой, однако эти состояния существенно отличаются, говорит доктор Евгений Комаровский.

В своем видео на Ютуб он отметил, что паника возникает при наличии реальной угрозы, тогда как паническая атака может появиться без какой-либо очевидной причины, и ее симптомы часто очень интенсивны.

Врач объясняет, что паническая атака – это внезапный эпизод сильной тревоги, часто сопровождающийся такими симптомами, как учащенное сердцебиение, кратковременная одышка, потение, дрожь, головокружение, боль в животе и даже боль в груди. Основное отличие от сердечного приступа – это то, что паническая атака обычно длится 10-20 минут и проходит сама по себе, тогда как при сердечном приступе может потребоваться немедленная медицинская помощь.

Доктор Комаровский дал советы, как помочь себе, если у вас возникла паническая атака: глубокие, медленные вдохи и выдохи помогают успокоить нервную систему; ищите вокруг себя предметы или звуки, которые могут отвлечься от атаки; используйте техники релаксации, когда, например, напрягаете и расслабляете мышцы; при сильном выбросе адреналина нужно «выпустить» энергию, поэтому помогает даже простая физическая деятельность, например уборка.

Если паническая атака случилась с другим человеком, важно не паниковать. Спокойный голос и правильные указания помогут человеку справиться с нападением. Нужно помочь ей сосредоточиться на дыхании, отвлечь от чувств тревоги и при необходимости выполнить релаксационные упражнения, отмечает врач.

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