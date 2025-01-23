Доплата будет частью заработной платы, и если украинец работает неполный месяц из-за отпуска или болезни, сумма может быть уменьшена.

В 2025 году "Учительская доплата" будет начисляться не только учителям, но и работникам ряда профессий - доплата будет производиться автоматически в течение всего военного положения.

Об этом напомнили украинцам в правительстве.

Так, ежемесячную "Учительскую доплату" получат не только учителя, но и педагогические работники заведений общего среднего образования всех типов. С 1 января по 1 сентября сумма доплаты будет составлять минимум 1300 грн (до налогообложения, то есть 1000 грн на руки), а с 1 сентября эта сумма увеличится до 2600 грн (2000 грн на руки). Величина доплаты будет зависеть от количества часов учебной нагрузки, которая будет рассчитываться по формуле: 1300/18* количество часов в неделю

Доплата будет частью заработной платы, и если педагог работает неполный месяц из-за отпуска или болезни, сумма может быть уменьшена. В то же время те, кто не работает и не получает зарплату, доплату не получат. Учитывая доплату, будет исчисляться средняя заработная плата, влияющая на размер оплаты отпуска.

Доплату будут предоставлять работникам следующих учебных заведений: начальных школ; гимназий и лицеев; специализированных школ и специальных заведений; учебно-реабилитационных центров, их подразделений (пансионы, дошкольные и внешкольные отделения).

Однако бюджет на 2025 год не предусматривает индексацию социальных стандартов. Это означает, что минимальная зарплата, прожиточный минимум и минимальная пенсия останутся неизменными. Поэтому в следующем году украинцев с минимальными доходами ждет сложный период: реальный уровень доходов может значительно снизиться из-за роста цен на 6,9%.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.