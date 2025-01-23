Чувство "кома" в горле знакомо многим, и хотя это часто безболезненное явление, оно может вызвать дискомфорт; исследования показывают, что с этим постоянно сталкиваются 30% людей.

Доктор Евгений Комаровский говорит, что это может быть связано с физическими или психологическими факторами, но в большинстве случаев симптом не опасен.

В своем видео на Ютуб педиатр отмечает, что важно вовремя распознать, когда этот симптом требует медицинского вмешательства.

"Ком" в горле – это ощущение, как будто что-то застряло или сжимает горло. Этот симптом часто усиливается в стрессовых ситуациях или при тревоге Также он может исчезать во время еды. обладают только этим чувством без других сопутствующих симптомов, отмечает врач.

Первые упоминания об этом симптоме встречаются еще у Гиппократа, и на протяжении веков его объясняли разными способами, включая истерические проявления. Однако современные исследования показали, что у большинства людей с таким ощущением нет серьезных психических отклонений. Ком может быть результатом нарушений в работе участвующих в глотании мышц или повышенной чувствительности стенки пищевода.

Однако доктор Комаровский отмечает, что когда "ком" сопровождается болью, сменой голоса, затруднением при глотании или потерей веса, следует немедленно обратиться к врачу, поскольку это может быть симптомом серьезных заболеваний, таких как рак горла или гастроэзофагеальный рефлюкс. Кроме того, стресс и депрессия могут усугублять этот симптом. В таком случае лечение, включающее психологическую поддержку и антидепрессанты, может значительно улучшить состояние пациента.

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