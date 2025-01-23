В январе 2025 года в Украине подорожали кофе, сливки и молоко, в частности, в сетях Ашан, Метро и Варус.

В январе 2025 года украинцы стали свидетелями повышения цены на популярные продукты, включая кофе, сливки и молоко.

По данным портала Минфин, рост стоимости этих товаров стал заметен в сетях Ашан, Метро и Варус.

Кофе остается неизменно любимым напитком многих украинцев. Кто-то предпочитает классический черный кофейный напиток, другие добавляют сливки для мягкости и кремовости, а еще некоторые выбирают молоко для создания разнообразных кофейных напитков, таких как лате или капучино. В январе цена на растворимый кофе Nescafe Gold (210 г) выросла на 1,15 грн, достигнув 389,80 грн, благодаря декабрьскому уровню в 388,65 грн.

Цены на дополнительные продукты тоже изменились. Так, сливки Простоквашино 10% (200 мл) подорожали на 86 копеек – с 31,11 грн до 31,97 грн. Молочная продукция также не обошла вниманием покупателей. Молоко Простоквашино 1% (900 мл) стало дороже 1,70 грн, с 47,19 грн до 48,89 грн. Еще больший скачок цены зафиксирован на молоко Яготинское 2,6% (900 мл), подорожавшее на 5,04 грн, с 49,31 до 54,35 грн.

Также Politekа писала о том, что 2025 год начался с повышения цен на основные продукты питания, и, вероятно, тенденция роста будет продолжаться в течение года.

Ожидается, что больше всего подорожают куриные яйца, а общая стоимость продукта может возрасти на 10-20% в зависимости от демографических и экономических факторов, таких как логистика и покупательная способность населения

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