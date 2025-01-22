Растяжение связок – это распространенная травма, возникающая, когда движение сустава выходит за пределы естественной амплитуды или в направлении, которое не является физиологическим для организма.

Доктор Евгений Комаровский отмечает, что чаще всего это происходит в голеностопном суставе, ведь он часто подвергается непредсказуемым нагрузкам при ходьбе, беге или перемещении по неровной поверхности.

Об этом он рассказал в своем видео на Ютубе. Врач добавил, что особое внимание следует уделить профилактике этой травмы.

Люди, занимающиеся спортом, а также дети, женщины и пожилые люди наиболее уязвимы к растяжению связок. Неправильный выбор обуви, несчастные случаи на улице, недостаточная физическая подготовка – это факторы риска, которые могут привести к травме.

Врач называет следующие симптомы растяжения: резкая боль, усиливающаяся при движении; припухлость и возможные гематомы; боли в мышцах из-за одновременного повреждения мышечной ткани.

Комаровский также рассказал о первой помощи при растяжении: оставить пострадавший сустав в покое и не нагружать его; конечность лучше приподнять, чтобы сустав был выше уровня сердца – это уменьшит отек. Кроме этого, следует прикладывать к пораженному месту холодный компресс на 25-30 минут каждые 2 часа в течение первых 24 часов. Также врач советует зафиксировать суглабы с помощью эластичного бинта. Обезболивающие средства, такие как ибупрофен или парацетамол, могут облегчить боль, но употреблять их следует осторожно.

Если во время травмы вы слышали треск, боль не уменьшается в течение суток, или есть признаки воспаления, такие как покраснение или повышенная температура кожи, следует срочно обратиться в дедзаведение, отмечает Комаровский.

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