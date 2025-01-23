Колебания цен привели к ускорению инфляции в 2024 году – с 5,1% в конце 2023 года до 12% в конце 2024 года.

По прогнозам экспертов, в 2025 году цены на продукты могут расти на 20%, однако в 2024 году уже наблюдалось значительное подорожание.

Данные по изменениям цен на продовольствие приводит Государственная служба статистики. Цены выросли особенно на некоторые продовольственные товары, подорожавшие в 1,5-2 раза.

Народный депутат Даниил Гетманцев отмечает, что среди основных продуктов, подорожавших в 2024 году, больше всего подорожали овощи из «борщового набора», в частности:

капуста (+204%)

морковь (+150%)

картофель (+96,6%)

яблоки (+71,9%)

свекла (+71,3%)

сливочное масло (+40%)

импортные антибиотики (+25,9%)

пшеничная мука (+25,7%)

сливки (+25,5%)

сигареты с фильтром (+25,1%)

Одновременно с повышением цен на эти продукты, некоторые другие цены снизились: свинина подешевела на 4,6%, пшено на 4,4%, сало на 4,2%, водка на 1,6%, дизельное топливо на 0,8% и сахар – на 0,4%. По словам Гетманцева, снижение цен на свинину и сало произошло из-за уменьшения спроса на эти продукты в Украине.

Эти колебания цен привели к ускорению инфляции в 2024 году – с 5,1% в конце 2023 года до 12% в конце 2024 года. В частности, подорожание продуктов из борщового набора оказало наибольшее влияние.

Как отмечает Гетманцев, следует наблюдать за реакцией производителей на такие ценовые тенденции и изменяющееся предложение товаров, на которые зафиксированы ценовые пики и спады. По оценкам Национального банка, во второй половине этого года ожидается замедление инфляции.

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