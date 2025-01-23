Накопленные средства будут оставаться собственностью гражданина и их можно будет инвестировать в финансовые инструменты для защиты от инфляции.

В 2025 году Верховная Рада планирует принять законопроект о накопительной пенсии ("вторую пенсию"), которая станет дополнением к существующей солидарной системе.

О сроках внедрения этой реформы рассказал первый заместитель председателя Комитета по социальной политике и защите прав ветеранов Михаил Цымбалюк ("Батькивщина").

Он отметил, что соответствующие решения планируется принять уже в 2025 году. Накопительная пенсионная система предусматривает создание индивидуальных счетов для каждого работника, на которые будут направляться взносы из трех источников:

Работодатель – часть единого социального взноса (ЕСВ);

– часть единого социального взноса (ЕСВ); Государство – дополнительные средства;

– дополнительные средства; Работник – по желанию.

Накопленные средства будут оставаться собственностью гражданина и их можно будет инвестировать в финансовые инструменты для защиты от инфляции. В случае смерти владельца счета эти деньги могут быть переданы по наследству.

Цымбалюк также рассказал, что в законопроекте предусмотрены механизмы для обеспечения стабильности системы. В частности:

В первые три года взносы будут храниться в государственном пенсионном фонде для гарантирования защиты средств;

Впоследствии человек сможет перейти в частный фонд, выбрав наиболее удобный для себя вариант;

В первые три года взносы будут осуществляться работодателем, работником и государством: работодатель будет платить основную часть, а государство будет прибавлять 2% взносов, с постепенным уменьшением до 1%.

Во избежание рисков также предусмотрено создание фонда гарантирования возврата средств.

Солидарная пенсионная система в Украине работает по принципу "общего котла", то есть взносы работников направляются на выплату пенсий нынешним пенсионерам. Однако эта система сталкивается с многочисленными вызовами:

Демографические проблемы, в частности низкая рождаемость и высокий уровень эмиграции, что уменьшает количество работающих, поддерживающих систему;

Дефицит бюджета Пенсионного фонда из-за роста количества пенсионеров и недостаточного количества взносов;

Несправедливость выплат, поскольку система приводит к разным размерам пенсий для лиц с одинаковым стажем и зарплатой из-за постоянных изменений в правилах расчета.

После внедрения накопительной системы у каждого работника будет индивидуальный пенсионный счет. Накопленные средства можно использовать после достижения пенсионного возраста в виде: пожизненной пенсии – выплат до конца жизни; пенсии на определенный срок – выплаты в течение выбранного периода.

Источник: Украинские новости.

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