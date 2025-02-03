Такое лицо не включается в состав домохозяйства при расчете пособия, а его доходы не учитываются.

Украинцам, нарушающим правила получения жилищных субсидий , грозит не только отмена помощи, но и требование возврата незаконно полученных средств.

Об этом предупреждает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Согласно правилам, право на субсидию имеет те, кто тратит более 15% своих доходов на оплату коммунальных услуг. Однако, если при подаче заявки на получение помощи не соблюдать требования, например, не указать, что один из членов домохозяйства переезжает за границу более 60 дней, субсидию можно потерять. Такое лицо не включается в состав домохозяйства при расчете пособия, а его доходы не учитываются.

В Главном управлении ПФУ Николаевской области подчеркивают: если семья обратилась за субсидией, но не сообщила о пребывании кого-либо из членов за границей более 60 дней, а помощь была назначена с учетом этого лица, выплата прекращается. Более того, излишне выплаченные средства придется вернуть.

Также Politek писала о том, что ранее поддержка на аренду жилья была доступна только в девяти областях страны, но с 2025 года ее могут получить все ВПЛ, независимо от региона.

Как информируют на правительственном портале, новая программа позволит внутренне перемещенным лицам из всех областей Украины подать заявку на субсидию, если их расходы на аренду жилья превышают 20% от общего дохода семьи или лица.

Последние новости Украины:

Не решит все проблемы: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: есть несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.