Если у должника появляется задолженность, он может столкнуться со многими санкциями.

Неуплата алиментов является серьезным нарушением, которое не только нарушает права детей на должное содержание, но может привести к значительным санкциям для должников.

Адвокат Адвокатского объединения "Дикси Лекс" Яна Северин объяснила, какие наказания предусмотрены украинским законодательством для уклоняющихся от уплаты алиментов.

Если у должника появляется задолженность по выплате алиментов, то он может столкнуться со следующими санкциями:

Взыскание на имущество . Если долг превышает три месяца, исполнители могут наложить взыскание не только доходы должника, но и его имущество.

Временные ограничения . В случае задолженности свыше четырех месяцев (или три месяца, если алименты уплачиваются на содержание ребенка с инвалидностью), должник может быть лишен права выезжать за границу, управлять транспортными средствами, охотиться, а также пользоваться огнестрельным, пневматическим оружием или устройствами для отстрела резиновых или других метательных снарядов.

Штрафы . Если задолженность превышает годовую сумму платежей, налагается штраф в размере 20% суммы долга. За два года долга штраф составляет 30%, за три года – 50%.

Административная ответственность Если задолженность превышает шесть месяцев, должник может быть назначен для общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов.

Уголовная ответственность . Злобное уклонение от уплаты алиментов карается общественными работами от 80 до 120 часов, пробационным наблюдением до двух лет или ограничением свободы на этот же срок.

Также существуют обстоятельства, при которых санкции не применяются. К примеру, временное ограничение в праве управлять транспортными средствами не может быть наложено, если это лишит должника основного источника дохода или в случае, когда должник или на его удержании находятся лица с инвалидностью. Кроме того, это ограничение не будет применяться, если должник проходит военную службу или имеет право рассрочить уплату задолженности в соответствии с законом.

Источник: РБК-Украина.

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