Неуплата за доставку газа может привести к судебным искам.

Украинцы должны оплачивать доставку природного газа , даже если они не используют голубое топливо.

Как сообщает Oboz.ua, правила начисления за доставку газа не зависят от объемов потребления. Каждый гражданин получает ежемесячные платежки. Газораспределительные компании поддерживают инфраструктуру и обеспечивают ремонт и именно за эти услуги нужно платить.

Суммы за доставку газа могут варьироваться от десятков до сотни гривен в месяц. С начала 2025 года стоимость изменится, поскольку нужно будет платить за газ с учетом объемов, потребленных в период с октября 2023 года по конец сентября 2024 года.

Цены на доставку газа отличаются в зависимости от региона. Объем потребляемого газа в кубометрах делят на 12 месяцев и умножают на тариф за распределение в конкретном месте или деревне. К примеру, если за год потреблено 1 тыс. кубометров, то ежемесячно нужно заплатить за доставку 83,33 куб. В Киеве доставка стоит 31,99 грн, а в Луцке – 156,9 грн.

Для тех, кто не использует газ, но имеет подключение, начисление будет выглядеть так:

39 куб.м в год – газ для приготовления пищи;

126 куб.м в год – газ для подогрева воды и приготовления пищи;

314 куб.м в год – газ для отопления.

Что угрожает за неплату доставки газа?

Неуплата за доставку газа может привести к судебным искам. Известно, что некоторые люди, уехав за границу как беженцы, спустя несколько лет получили решение суда о необходимости оплаты долга.

Чтобы избежать начислений, нужно обратиться в облгаз с просьбой отключить газ. Для этого следует подать заявление на прекращение поставок газа и предоставить подтверждение отключения или расторжения договора.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.