В Харьковском ТЦК и СП отреагировали на видео, которое появилось в сети, где была зафиксирована якобы драка с участием военнослужащих и мужчина в гражданской одежде.

Объяснение ситуации дал Харьковский ОТЦК и СП.

Харьковский ОТЦК и СП объяснили ситуацию, отметив, что видео показывает лишь часть конфликта между гражданином и военнослужащими группы оповещения. В комментариях к ролику утверждалось, что военнослужащие ТЦК и СП избили неправду гражданина.

Военнослужащие назвали эти обвинения бездоказательными и ложными, отрицая утверждение о возможном пребывании их в состоянии алкогольного опьянения.

В ТЦК объяснили, что группа оповещения, в состав которой входили военнослужащие районного ТЦК и СП и сотрудник Национальной полиции, остановили гражданина для проверки его документов. Однако мужчина начал вести себя неадекватно, применил перечный баллончик против одного из военнослужащих и пытался скрыться.

При повторной попытке проверки документов гражданин еще раз применил баллончик, начал кричать и упал на тротуар, имитируя нападение на себя, после чего скрылся с места происшествия. В результате, как объяснили в ТЦК, конфликт возник из-за противоправных действий именно гражданина.

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