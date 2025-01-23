В Украине могут пересмотреть решение о замораживании социальных выплат в 2025 году - повышение пенсий будет стимулировать экономику.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов, народный депутат Михаил Цымбалюк.

пенсия, пенсионеры

По его словам, увеличение пенсий и минимальной заработной платы будет способствовать экономическому росту.

"Я думаю, что правительство на это пойдет, потому что повышение пенсии и минимальной зарплаты стимулируют экономику. Пенсионеры, получая не скудные средства, идут в магазины, платят коммунальные и таким образом стимулируют развитие экономики они", — пояснил Цымбалюк.

Низкие доходы заставляют граждан больше экономить, а не тратить, что замедляет экономическую активность. В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет 2360 грн, что является критически низким показателем. Около двух миллионов пенсионеров получают не больше 3000 грн.

пенсия, пенсионеры, выплаты

Цымбалюк также отметил, что повышение соцвыплат может стать реальностью благодаря международной помощи в размере 40 млрд. евро, которую Украина ожидает получить в этом году.

Напомним, согласно Государственному бюджету, прожиточный минимум в 2025 году остался на уровне 2360 грн из-за ограниченных финансовых ресурсов в условиях войны. Это привело к заморозке минимальной пенсии, размер которой в три раза меньше фактического прожиточного минимума, что в этом году может превысить 10 тысяч грн.

Источник: Украинские новости.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.