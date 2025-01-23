Низкие доходы и пенсии заставляют граждан больше экономить, а не тратить, что замедляет экономическую активность.

В Украине могут пересмотреть решение о замораживании социальных выплат в 2025 году - повышение пенсий будет стимулировать экономику.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов, народный депутат Михаил Цымбалюк.

По его словам, увеличение пенсий и минимальной заработной платы будет способствовать экономическому росту.

"Я думаю, что правительство на это пойдет, потому что повышение пенсии и минимальной зарплаты стимулируют экономику. Пенсионеры, получая не скудные средства, идут в магазины, платят коммунальные и таким образом стимулируют развитие экономики они", — пояснил Цымбалюк.

Низкие доходы заставляют граждан больше экономить, а не тратить, что замедляет экономическую активность. В настоящее время минимальная пенсия в Украине составляет 2360 грн, что является критически низким показателем. Около двух миллионов пенсионеров получают не больше 3000 грн.

Цымбалюк также отметил, что повышение соцвыплат может стать реальностью благодаря международной помощи в размере 40 млрд. евро, которую Украина ожидает получить в этом году.

Напомним, согласно Государственному бюджету, прожиточный минимум в 2025 году остался на уровне 2360 грн из-за ограниченных финансовых ресурсов в условиях войны. Это привело к заморозке минимальной пенсии, размер которой в три раза меньше фактического прожиточного минимума, что в этом году может превысить 10 тысяч грн.

Источник: Украинские новости.

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