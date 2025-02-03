Узнайте, почему нарушение требований охраны труда может привести не только к штрафу, но и к уголовной ответственности для работодателя.

Когда вы начинаете новую работу и заключаете трудовой договор, перед вами встают определенные обязанности, которые необходимо выполнить, однако эти обязанности есть и у работодателя : он обязан обеспечить комфортные и безопасные условия труда.

Как объясняют юристы компании "Приходько и партнеры", требования к охране труда определены в Кодексе законов о труде Украины и Законе "Об охране труда".

Несмотря на то, что за такое нарушение предусмотрена уголовная ответственность, они встречаются довольно часто.

Какие действия могут стать уголовными правонарушениями

в соответствии с Уголовным кодексом Украины, работодателя могут привлечь к ответственности за нарушение следующих статей:

Статья 271 "Нарушение требований законодательства об охране труда".

Предусматривает наказание в случаях, когда несоблюдение норм охраны труда привело к тяжелым последствиям.

Статья 272 "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью".

Применяется в случае аварий или несчастных случаев на опасных объектах из-за пренебрежения правилами безопасности.

Соблюдение требований охраны труда – это не только юридическая обязанность, но и моральная ответственность работодателя. Обеспечение защиты работников и контроль безопасных условий помогают избежать неприятностей и сохранить жизнь.

Работодателям следует помнить: пренебрежение правилами охраны труда – это не только штрафы, но и риск потерять свободу и репутацию.

Последние новости Украины:

Штраф до 85 тысяч гривен: в Украине начал действовать сезонный запрет.

Придется платить двойной штраф: украинцев предупредили, как не переплачивать за нарушение ПДД.

Украинцам напомнили, когда можно получить штраф за неправильное стекло: можно оспорить решение в суде.