Весной его мобилизовали прямо с рабочего места, и вскоре мужчина очутился на передовой.

Сергей Мушик получил звание Героя Украины за невероятный подвиг на фронте – боец ​​почти два месяца самостоятельно держал позиции.

Об этом сообщил директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец на своей странице в Facebook. Он потерял собратьев и не сдался.

До войны Сергей работал лесоводом в Ровенской области. Весной его мобилизовали прямо с рабочего места, и вскоре мужчина очутился на передовой.

"Раненый солдат почти 2 месяца один удерживал позиции. На первый взгляд кажется, что это нереальная история. Но это – о нашем лесоводе из Ровенщины Сергее Мушике", – написал Болоховец.

В течение 59 дней Сергей оборонял позицию вблизи села Клищиевка Бахмутского района. Несмотря на четыре ранения и химическое отравление, он не покинул место боя, самостоятельно оказывал медицинскую помощь и продолжал выполнять задачи. Он отразил более 10 вражеских штурмов, оставаясь на передовой даже после гибели своих собратьев.

Защитник Сергей Мушик удостоен высшей государственной награды – "Золотой Звезды" Героя Украины. Его подвиг на фронте стал примером несокрушимости и героизма. После награждения Сергей вернулся домой на несколько часов, чтобы передать "Золотую Звезду" матери. Однако долго оставаться вне фронта он не смог – уже сейчас Герой снова защищает Украину.

Последние новости в Украине:

Прохожая случайно разоблачила шпиона рф: он оказался не простым лицом.

Авто с военным взлетело в воздух: четверо украинцев совершили преступления против ВСУ, раскрыты детали.

Причастны депутаты, работники ТЦК и не только: разоблачен ряд коррупционных схем, подробности от СБУ.