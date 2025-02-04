Узнайте, какие льготы ветеранам труда предусмотрены в 2025 году, кто может получить этот статус и какую поддержку гарантирует государство.

В 2025 году Украина продолжает поддерживать ветеранов труда как в социальной , так и в медицинской сферах.

Кто может претендовать на статус ветерана труда и какие преимущества дает, пояснили в Министерстве социальной политики Украины.

Кто может получить статус ветерана труда?

Этот статус доступен для следующих категорий граждан:

Лица с инвалидностью I и II группы при 15 лет стажа.

Граждане, награжденные медалью «Ветеран труда» .

Пенсионеры : мужчины со стажем 40 лет, женщины – 35 лет.

Лица, вышедшие на пенсию на льготных условиях по Списку №1 (25 лет стажа для женщин и 30 для мужчин) или Списку №2 (30 и 35 лет соответственно).

Люди, получившие пенсию за выслугу лет или из-за особых диагнозов, имея необходимый трудовой стаж.

Для подтверждения статуса требуется соответствующее удостоверение.

Льготы ветеранов труда в 2025 году

Государство гарантирует ряд преимуществ:

Социальные льготы :

Освобождение от земельного налога.

Внеочередная установка телефона.

Бесплатный проезд по городскому транспорту (кроме такси), если доход семьи не достиг установленного уровня.

Приоритет во вступлении в садоводческие товарищества и гаражные кооперативы.

Преимущества в кредитах на жилье, дачу или обслуживание садовых участков.

Дополнительный неоплаченный отпуск до двух недель в год.

Первоочередное право на жилье, земельные участки и обеспечение топливом.

Медицинские льготы :

Обслуживание в медицинских учреждениях.

Бесплатное зубопротезирование (кроме драгоценных материалов).

Преимущественное право на санаторно-курортное лечение или его компенсацию.

Ежегодные медицинские обследования и приоритетное обслуживание в аптеках, больницах и госпитализации.

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