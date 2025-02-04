В 2025 году Украина продолжает поддерживать ветеранов труда как в социальной , так и в медицинской сферах.
Кто может претендовать на статус ветерана труда и какие преимущества дает, пояснили в Министерстве социальной политики Украины.
Кто может получить статус ветерана труда?
Этот статус доступен для следующих категорий граждан:
Лица с инвалидностью I и II группы при 15 лет стажа.
Граждане, награжденные медалью «Ветеран труда» .
Пенсионеры : мужчины со стажем 40 лет, женщины – 35 лет.
Лица, вышедшие на пенсию на льготных условиях по Списку №1 (25 лет стажа для женщин и 30 для мужчин) или Списку №2 (30 и 35 лет соответственно).
Люди, получившие пенсию за выслугу лет или из-за особых диагнозов, имея необходимый трудовой стаж.
Для подтверждения статуса требуется соответствующее удостоверение.
Льготы ветеранов труда в 2025 году
Государство гарантирует ряд преимуществ:
Социальные льготы :
Освобождение от земельного налога.
Внеочередная установка телефона.
Бесплатный проезд по городскому транспорту (кроме такси), если доход семьи не достиг установленного уровня.
Приоритет во вступлении в садоводческие товарищества и гаражные кооперативы.
Преимущества в кредитах на жилье, дачу или обслуживание садовых участков.
Дополнительный неоплаченный отпуск до двух недель в год.
Первоочередное право на жилье, земельные участки и обеспечение топливом.
Медицинские льготы :
Обслуживание в медицинских учреждениях.
Бесплатное зубопротезирование (кроме драгоценных материалов).
Преимущественное право на санаторно-курортное лечение или его компенсацию.
Ежегодные медицинские обследования и приоритетное обслуживание в аптеках, больницах и госпитализации.
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