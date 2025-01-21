Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и наложении ареста на активы.

Служба безопасности Украины при поддержке Министра обороны и Главнокомандующего ВСУ задержала главного психиатра Вооруженных Сил Украины.

Подробности сообщили в СБУ.

Он занимал должность заместителя Председателя Центральной военно-врачебной комиссии (ВЛК) и отвечал за решение о пригодности военнослужащих к службе.

Следствие установило, что во время полномасштабной войны это должностное лицо незаконно приобрело активы более чем на 1 миллион долларов США. Чтобы скрыть свое имущество, он не запечатлел его в декларациях, оформив на жену, детей и посторонних лиц.

Согласно материалам дела, в период с 2022 по 2024 годы подозреваемый приобрел:

частный дом в Обуховском районе Киевской области;

две квартиры в Киеве;

одну квартиру в Одессе;

два земельных участка в Обуховском районе Киевской области;

автомобили: BMW X7 (2024 г.в.), BMW X7 (2022 г.в.), BMW X5 (2023 г.в.) и BMW X3 (2022 г.в.).

Во время обысков у него изъяли:

152 тыс. долларов США;

34 тыс. евро.

Против задержанного готовят подозрения по статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 368-5 – незаконное обогащение и ст. 366-2 – декларирование недостоверной информации.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и наложении ареста на активы. Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

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