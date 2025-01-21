Служба безопасности Украины при поддержке Министра обороны и Главнокомандующего ВСУ задержала главного психиатра Вооруженных Сил Украины.
Подробности сообщили в СБУ.
Он занимал должность заместителя Председателя Центральной военно-врачебной комиссии (ВЛК) и отвечал за решение о пригодности военнослужащих к службе.
Следствие установило, что во время полномасштабной войны это должностное лицо незаконно приобрело активы более чем на 1 миллион долларов США. Чтобы скрыть свое имущество, он не запечатлел его в декларациях, оформив на жену, детей и посторонних лиц.
Согласно материалам дела, в период с 2022 по 2024 годы подозреваемый приобрел:
- частный дом в Обуховском районе Киевской области;
- две квартиры в Киеве;
- одну квартиру в Одессе;
- два земельных участка в Обуховском районе Киевской области;
- автомобили: BMW X7 (2024 г.в.), BMW X7 (2022 г.в.), BMW X5 (2023 г.в.) и BMW X3 (2022 г.в.).
Во время обысков у него изъяли:
- 152 тыс. долларов США;
- 34 тыс. евро.
Против задержанного готовят подозрения по статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 368-5 – незаконное обогащение и ст. 366-2 – декларирование недостоверной информации.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и наложении ареста на активы. Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.
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