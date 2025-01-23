ПриватБанк одобрил сделки без проверки или звонка для подтверждения, действительно ли клиентка их инициировала.

Клиенты ПриватБанка жалуются на бездействие финансового учреждения в случаях мошенничества при оформлении кредитов.

Об этом сообщают в разделе отзывов на сайте Минфин.

Один из пострадавших клиентов "ПриватБанка" рассказал, что мошенники получили доступ к телефону его дочери и оформили кредиты на сумму 78 тысяч гривен. При этом банк одобрил сделки без проверки или звонка для подтверждения, действительно ли клиентка их инициировала.

"13 января мошенники получили доступ к телефону дочери. Списали деньги и набрали кредитов на 78000 грн. Но перед этим было обращение дочери на горячую линию о подозрительных операциях, связанных с ее карточками. На что оператор горячей линии ответил, что не понял ее После этого банк спокойно выдает кредиты неработающей женщине с маленьким ребенком и не смог даже позвонить ей. и подтвердить, что это она берет кредиты", - говорится в жалобе.

Пострадавшая сторона обратилась в полицию, подала заявление в отделение банка и приступила к судебному производству. Однако банк до сих пор не связался с клиентами и не предоставил информацию о ходе расследования.

Также заявитель возмущен, что кредиты были выданы, несмотря на предварительное обращение о подозрительной активности. В решении принимал участие заместитель начальника линии операционного обслуживания, что вызвало дополнительные вопросы к действиям банка.

Клиент отмечает: даже после установления факта мошенничества банк не заморозил кредиты, а продолжает начислять проценты, получая прибыль.

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