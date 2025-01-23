Суд признал действия Пенсионного фонда противоправными, упразднил их решение и обязал возобновить выплату пенсии в огромных размерах.

Одесский окружной административный суд принял решение в пользу судьи Верховного Суда в отставке Галины Каныгиной, удовлетворив ее иск о повышении пенсии.

Ранее Пенсионный фонд Украины сократил ее пенсию до 55038 грн, что стало основанием для судебного обжалования.

Как отмечено в материалах дела, Каныгина с марта 2023 года получает пенсию в виде пожизненного денежного содержания. В своей декларации за 2023 год она задекларировала 3370289 грн пенсионных выплат за неполных 10 месяцев, что равняется ежемесячной сумме в 365177 грн. Однако в конце 2023 года Пенсионный фонд провел перерасчет, учитывая только стаж работы судьей, без учета периодов обучения и работы в прокуратуре. Это привело к значительному уменьшению выплат.

Суд согласился с доводами Канигиной, которая настаивала на том, что в ее судейский стаж должны быть включены:

почти два года обучения в Саратовском юридическом институте имени Курского (1 год и 11 месяцев);

более 12 лет работы в органах прокуратуры (в должностях стажера, помощника прокурора и прокурора отдела).

Суд признал действия Пенсионного фонда противоправными, отменил их решение и обязал возобновить выплату пенсии на основании первоначального расчета.

Таким образом, Канигиний вернули предварительный расчет пенсии с учетом стажа, включающего обучение в России и службу в органах прокуратуры. Теперь ее пожизненное денежное содержание составит 365 177 грн с последующим перерасчетом в сторону увеличения.

Источник: OBOZ.UA.

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