Злоумышленники создали сложную схему, которая позволяла систематически поставлять электронные компоненты из Украины в РФ.

СБУ разоблачила украинские компании, которые поставляли микрочипы для российских ракет и беспилотников - речь идет о компаниях, являющихся частью крупной международной корпорации, основанной в россии.

В СБУ сообщили , что разоблачены предприятия в Харьковской, Черновицкой и Одесской областях, которые во время полномасштабного вторжения обходили международные санкции и поставляли рф о электронные компоненты, используемые в производстве ракет и беспилотников. Потом те ракеты летели по домам.

Эта корпорация производит уникальные микрочипы и электронные платы, применяемые в системах навигации и управления баллистическими и крылатыми ракетами типа «Х-101», «Калибр» и «Искандер-К». Также эти компоненты используются в системах наведения дронов-камикадзе, реактивных установок залпового огня Торнадо-Г и бортовой навигации ударно-разведочного вертолета Ка-52.

По данным следствия, злоумышленники создали сложную схему, позволявшую систематически поставлять электронные компоненты из Украины в РФ, несмотря на санкции. Они подменяли конечного потребителя продукции, скупали электронику в Украине и других странах, переправляли ее в подконтрольную компанию на Ближнем Востоке, которая находится под международными санкциями, а оттуда – в российские компании, также подсанкционные.

Среди основных получателей продукции были стратегические предприятия России и компании, связанные с военно-промышленным комплексом страны-агрессора, в частности АО «СпецТехМаш».

Зафиксировано, что только летом 2022 года участники схемы переправили в Россию свыше 1,5 тыс. наименований микроэлектроники на сумму свыше 600 тыс. долларов США

. сбитой вражеской техники.

В ходе обысков у чиновников компании изъяли доказательства их сотрудничества с россией. СБУ задержала одного из фигурантов, у которого также нашли российский паспорт. Ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 28 и ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное организованной группой). Санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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