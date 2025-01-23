В ходе российской атаки на Киев 18 января погибла молодая семейная пара Алексей и Светлана.

Известно, что они проживали в Хмельнике Винницкой области, в столицу приехали по делам. Семейная пара занималась продажей молочных продуктов и мяса.

Об этом в Facebook сообщила местная жительница Соня Голованюк.

Тела погибших нашли в сгоревшей в результате обстрела машине, шансов выжить в огневой ловушке у них не было.

"У них была замечательная семья, в которой остались двое несовершеннолетних детей Влад и Анна", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 18 января враг атаковал баллистикой столичную Лукьяновку.

В частности, В результате атаки потерпело разрушения здание McDonald's, расположенное рядом с метро, ​​вход к станции "Лукьяновка". К сожалению, три человека погибли.

Местные власти сообщили, что два человека погибли в выгоревшем дотла микроавтобусе, еще один человек - прямо у входа в метро, ​​которое работало как укрытие.

"Прилет" баллистики произошел сколь быстро, что не всем, к сожалению, удалось выжить.

В результате российских обстрелов повреждено административное здание, здание бизнес-центра и магазина.

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