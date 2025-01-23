Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины назвал важный для переговорного процесса фактор.

Украина начала атаки по российским аэродромам с самолетами Ту-95, Ту-160 и по объектам военно-промышленного комплекса, в частности, по заводам по производству взрывчатых материалов и снарядов.

Об этом сообщил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Маломуж заявил, что Украина перешла к системе периодических массированных ударов по российским аэродромам, где размещаются самолеты Ту-95, Ту-160, которые осуществляют пуски ракеты по Украине.

"Уже есть последствия этих атак: если раньше россияне запускали по 100-150 ракет, то в последний массированный обстрел Украины — только около 40 ракет. Это указывает на то, что мы двигаемся по правильному пути, ликвидируя объекты, создающие угрозы", – добавил Маломуж.

Маломуж сообщил, что поражены пусковые установки ракет, аэродромы стратегической и тактической авиации, нефтеперерабатывающие предприятия и нефтебазы, обеспечивающие самолеты, бронетехнику, беспилотники, объекты промышленности рф.

"Мы переходим на новый этап ведения войны: наносим удары в глубине России и нейтрализуем стратегические объекты и соответственно военные способности врага по осуществлению атак по территории Украины", – добавил Маломуж.

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж добавид, что ВСУ на фронте не только обороняются, но и начала контратаковать в Курской области.

По мнению генерала армии, это немаловажный фактор для переговорного процесса.

Источник: 24 Канал.

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