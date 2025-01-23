В Тернопольской области разразился громкий скандал , связанный с унижением и оскорблениями военнослужащего.

Об этом случае сообщила дочь военного Оксана Юркив в Facebook.

Инцидент произошел на маршруте «Кременец – Тернополь», где водитель и владелица автобуса отказались бесплатно перевозить бойца, воспользовавшегося удостоверением участника боевых действий (УБД).

Случившееся

Оксана рассказала, что ее отец воюет в зоне боевых действий под Временным Яром на Донетчине и сейчас находится в краткосрочном отпуске. 19 января в поселке Вишневец он сел в автобус, чтобы доехать до соседнего села Горынка. Однако, показав удостоверение УБД, мужчина столкнулся с агрессией.

Владелец автобуса категорически отказалась признавать право военного на бесплатный проезд, заявив: «Я не для того плачу военный сбор, чтобы возить военных бесплатно». По словам Оксаны, женщина открыто выражала свое недовольство, а когда другие пассажиры приняли сторону военного, ситуация обострилась.

Схватка и обиды

Во время поездки владелица и водитель неоднократно оскорбляли военного. В Горинке, когда мужчина выходил из автобуса, водитель позволил себе брань, а владелица автобуса высказалась цинично: «И пуля же его обошла».

Несмотря на возмущение пассажиров, водитель подверг сомнению участие бойца в боевых действиях, заявив, что «те, кто действительно воюет, не проявляют агрессии».

Кульминацией конфликта стал инцидент в Кременце, когда жена военного, также присутствовавшая, заявила, что обнародует ситуацию в соцсетях. В ответ водитель грубо показал ей средний палец.

Общественная реакция

Публикация Оксаны Юрки вызвала значительный резонанс в сети. Украинцы возмущены поведением перевозчиков, призывают к огласке и требуют жесткой реакции. Среди предложений — подача жалоб в департамент транспорта, лишение лицензии перевозчика и даже направление водителя на фронт, чтобы он лично увидел реалии войны.

«Очень досадно, что возвращающиеся с востока военные вынуждены сталкиваться с таким пренебрежением. В это непростое время мы должны объединяться, а не унижать тех, кто защищает нас», — подытожила Оксана Юркив.

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