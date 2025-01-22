Нардеп сообщил, что военные намекают на завершение войны в первой половине 2025 года.

Военные сообщили народным депутатам, что войну в Украине необходимо завершить в первой половине 2025 года.

Об этом рассказал народный депутат Анатолий Бурмич.

"У нас была позавчера встреча с военными, встречаются всегда раз в неделю у главы Верховной Рады, то нам сказали, что желательно войну завершить в первой половине. Почему? Потому что это связано с ресурсами, с помощью, с вооружением и помощью партнеров" . Так намекнули, не вникая, просто не расшифровывая дальше", - сообщил нардеп.

По его словам, что война в Украине будет завершена, и будут компромиссы, потому что без этого мира невозможно достичь.

"Не может быть такого, что мир может быть достигнут без компромисса. Если что-то будет не устраивать агрессора, он просто будет продолжать идти дальше. Хватит у нас дальше ресурсов или нет — это вопрос такой", — сообщил Бурмич.

Источник: "Новости.LIVE".

Ранее сообщалось, что переговоры о прекращении огня в Украине могут начаться хоть завтра, но сейчас нет механизма запуска остановки боевых действий.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан.

Военный эксперт напомнил, что заморозить войну не получалось даже после Минска-1 и Минска-2, когда длина фронта была всего 400 км, а группировка войск примерно по 30 тысяч.

В настоящее время численность группировок войск составляет более 600 тысяч, а длина фронта – до 2 тысяч километров, и технически невозможно сейчас прекратить огонь и развести войска.

По словам эксперта, невозможно остановить горячую фазу войны, пока две армии не выполнили свои задачи.

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