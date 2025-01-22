Всемирный банк считает, что в 2025 году экономический рост Украины замедлится до 2%.

Прогноз основан на предположении, что война в Украине будет продолжаться в течение года, как отмечено в январском отчете Global Economic Prospects.

По оценкам Всемирного банка, в 2024 году рост в Украине снизился до 3,2%, это связано с вызовами как уменьшение энергетических мощностей и зимние отключения электроэнергии.

Эти факторы негативно повлияли на торговлю и промышленное производство, но, несмотря на эти трудности и постоянные атаки на инфраструктуру, экономика Украины показала значительную устойчивость.

"Прогнозируется, что рост Украины замедлится до 2% в 2025 году, предполагая, что активные боевые действия будут продолжаться в течение всего года. Ожидается устойчивое восстановление на уровне 7% в 2026 году при прекращении активных боевых действий и за счет инвестиций в потребление и реконструкцию" , – говорится в отчете.

Так, в течение прошлого года война напрямую повлияла на 41% проживающих в Украине людей, что свидетельствует о человеческих и экономических потерях.

Сообщается, что в 2023 году военные расходы на оборону составили примерно треть ВВП.

Последние новости:

Вызов для Запада: американский генерал рассказал, как США показали слабость перед новой "осью зла"

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, когда будет озвучен реальный мирный план Трампа .

Трамп рассматривает несколько сценариев завершения войны в Украине: главные идеи и планы