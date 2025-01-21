Украинский певец, лидер группы O.Torvald и военнослужащий ВСУ Женя Галич, который активно защищает Украину с первых дней полномасштабного вторжения, порадовал поклонников редким семейным снимком.
Артист опубликовал фотографию со своей 11-летней дочерью Евой, которая вместе с мамой и младшим братом с начала войны находится за границей, в Польше.
Женя редко видится с детьми из-за службы и избегает публичного показа семейных моментов. Однако недавно он решил сделать исключение. В Instagram-сторис артист поделился совместным фото с Евой, ответив на просьбы подписчиков.
На снимке девочка позирует рядом со звездным папой, одетая в черную футболку и искренне улыбается. Заметно, что Ева значительно повзрослела за время разлуки и даже сменила цвет волос.
«У меня невероятная дочь. Уже очень взрослая. Обожаю», — трогательно подписал фото Женя, добавив смайлик-сердце.
Напомним, Женя Галич и его жена Валерия в браке более 15 лет. Пара воспитывает двоих детей — дочь Еву и 8-летнего сына Данила. Валерия вместе с детьми уехала в Польшу с началом полномасштабной войны.
Ранее Галич отметил, что его любимая с детьми находится за границей, и он не хочет, чтобы она узнала все ужасы, которые ему пришлось пережить во время службы. Это остается для него трудным и болезненным вопросом, и он пока не готов делиться этим с близкими.
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