Галич продолжает совмещать свою службу с творческой деятельностью, вдохновляя поклонников упорством, так как продолжает нести службу на фронте.

Украинский певец, лидер группы O.Torvald и военнослужащий ВСУ Женя Галич, который активно защищает Украину с первых дней полномасштабного вторжения, порадовал поклонников редким семейным снимком.

Артист опубликовал фотографию со своей 11-летней дочерью Евой, которая вместе с мамой и младшим братом с начала войны находится за границей, в Польше.

Женя редко видится с детьми из-за службы и избегает публичного показа семейных моментов. Однако недавно он решил сделать исключение. В Instagram-сторис артист поделился совместным фото с Евой, ответив на просьбы подписчиков.

На снимке девочка позирует рядом со звездным папой, одетая в черную футболку и искренне улыбается. Заметно, что Ева значительно повзрослела за время разлуки и даже сменила цвет волос.

«У меня невероятная дочь. Уже очень взрослая. Обожаю», — трогательно подписал фото Женя, добавив смайлик-сердце.

Напомним, Женя Галич и его жена Валерия в браке более 15 лет. Пара воспитывает двоих детей — дочь Еву и 8-летнего сына Данила. Валерия вместе с детьми уехала в Польшу с началом полномасштабной войны.

Ранее Галич отметил, что его любимая с детьми находится за границей, и он не хочет, чтобы она узнала все ужасы, которые ему пришлось пережить во время службы. Это остается для него трудным и болезненным вопросом, и он пока не готов делиться этим с близкими.

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