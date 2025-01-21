По словам Кристины, во время визита в ресторан она заметила подозрительное поведение соседей за столиком.

Жена украинского ведущего Григория Решетника, Кристина Решетник, рассказала о ситуации, касающейся встречи с россиянами во время отдыха в Доминиканской Республике.

На данный момент блогерша вместе с тремя сыновьями наслаждается отпуском в одной из популярных туристических стран. Ранее Кристина отмечала, что Доминикана привлекла её именно отсутствием значительного числа туристов из страны-агрессора. Однако полностью избежать таких встреч ей не удалось.

По словам Кристины, во время визита в ресторан она заметила подозрительное поведение соседей за столиком.

"Когда мы пришли за стол, дети начали что-то активно обсуждать, и я обратила внимание на пару за соседним столиком. Они так пристально смотрели, а потом быстро собрались и начали убегать. Только потом я поняла, что это были москали", — рассказала Кристина в своем Instagram.

Жена телеведущего с юмором отнеслась к ситуации, подчеркнув, что россиянам действительно есть чего бояться.

"Правильно, пусть боятся украинского языка и нас, украинцев", — добавила она.

Отметим, ранее супруга Решетника рассказала о проблемах, с которыми столкнулась она и дети при выезде за границу. На границе ее автомобиль развернули из-за того, что страховка на машину ещё не вступила в действие. Однако позже проблему удалось решить, и семья благополучно отправилась в долгожданное путешествие.

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