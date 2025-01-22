Хотя есть много тонких признаков того, что кто-то умен, по словам астролога Ирины Минеевой, знание знака зодиака человека достаточно, чтобы определить его IQ.

Астролог назвал три знака зодиака с самым высоким IQ. По словам Минеевой, эти три знака зодиака обладают самым высоким IQ, будь то творческие гении или настоящие визионеры.

Рыбы

Рыбы «известны своей глубокой проницательностью и творческим мышлением», — заявила Минеева.

Прославленные и поддерживаемые как мечтатели знаков зодиака, Рыбы могут быть шокированы, услышав, что они довольно интеллектуальны . В конце концов, их голова постоянно витает в облаках.

Однако самое главное, о чем люди забывают, это то, что Рыбы — последний из 12 знаков зодиака, а это значит, что черты всех других знаков, включая их знания, передаются Рыбам.

Это также может объяснить, почему Рыбам так трудно оставаться преданными только одной карьере или специальности.

Их потребность знать больше и находить истину — это внутренний призыв, которому они не могут противиться. Из-за этого Рыбы могут обнаружить, что они скитаются с места на место, собирая знания и расширяя свои перспективы, что делает Рыб одним из знаков зодиака с самым высоким IQ.

Дева

Неудивительно, что Дева — один из трех знаков зодиака с самым высоким IQ.

«Знаменитые своим вниманием к деталям и аналитическими способностями, Девы преуспевают в интеллектуальных занятиях», — пояснила Минеева. «Их методичный подход к решению проблем и любовь к организации способствуют их высокому интеллекту».

Они способны видеть проблемы и вопросы, которые другие не могут определить. Это в сочетании с их природными инстинктами и дальновидной натурой делает Дев отличными лидерами.

Более того, их внимание к деталям и надежность также сулят им хорошие повседневные отношения, поскольку они мгновенно замечают, что не так, и находят практические решения, чтобы двигаться вперед.

Итак, если принять все это во внимание, то неудивительно, что Дева — один из трех знаков зодиака с самым высоким IQ. В конце концов, быть лучшими заложено в их ДНК.

Близнецы

«Благодаря своим быстрым ногам и аналитическому складу ума Близнецы проявляют выдающиеся интеллектуальные способности », — начала Минеева.

Они способны использовать свой высокий IQ для решения проблем и находить решения, которые являются как точными, так и логически обоснованными. Они не позволяют эмоциям руководить ими по сравнению с другими знаками, а их самоограничение позволяет им отделять полезное от бесполезного.

Вдобавок ко всему, «Их адаптивность и любопытство делают их отличными учениками», — сказала Минеева, — «Постоянно ищущими новые знания, чтобы удовлетворить свою любознательную натуру».

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