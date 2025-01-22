Знаки зодиака, которым можно доверять и которые сдержат свои обещания, ранжированы от самых надежных к наименее надежным

Ваша репутация зависит от вашей способности доводить начатое до конца, узнайте, знаки Зодиака, которым можно доверять.

Независимо от того, подписываете ли вы юридический контракт, пожимаете ли вы руки при заключении сделки или просто успокаиваете друга, ваше слово должно что-то значить.

И для знаков зодиака, которые держат свои обещания, это важно. Знаки зодиака, которым можно доверять и которые сдержат свои обещания, рейтинг.

Скорпион

Насколько бы коварны ни были Скорпионы, у них есть сильное ядро ​​личной гордости. Заставить их действительно дать обещание может быть похоже на вырывание зубов, но как только слова вылетают из их уст, они сделают все возможное, чтобы это произошло.

Скорпионы связаны с законами и контрактами. Они знают цену своему слову и не относятся к нему легкомысленно. (А если вы нарушите обещание, данное Скорпионам, будьте готовы к суровому возмездию.)

Дева

Невротичная, тревожная Дева всегда анализирует каждую ситуацию, пытаясь подготовиться к худшему. Если они дают обещание, есть вероятность, что они уже оценили все другие непредвиденные обстоятельства, и это кажется лучшим решением в любом случае. Дева обещает то, что уже запланировала сделать, что дает им отличную репутацию в том, чтобы держать свое слово.

Козерог

Практическое чувство ответственности Козерога не позволит ему обещать то, в выполнении чего он не может быть уверен. Они боготворят своих друзей и семью и держат свое слово, несмотря ни на что.

Нарушить обещание для них нелегко. Их собственные цели всегда на первом месте в их мыслях, поэтому, если вы оба не разделяете одинаковых опасений по поводу проблемы, их обещание может на некоторое время отойти на второй план. Но будьте уверены, что Козерог займется этим, как только сможет.

Лев

Представление о себе у Льва зависит от того, как его видят другие люди. Они сделают все, чтобы защитить свою репутацию, поэтому обычно можно рассчитывать на то, что они сдержат свое слово, когда говорят, что сделают что-то. Иногда, однако, они так стремятся произвести хорошее впечатление, что обещают гораздо больше, чем могут сделать.

Когда Лев обещает вам что-то, просто убедитесь, что он понимает все, что подразумевается.

Рак

Рак вряд ли даст много обещаний относительно чего-либо, выходящего за рамки его зоны комфорта, но он свернет горы ради любого вопроса, касающегося семейных обязательств и мирной домашней жизни. Он испытывает определенную пассивно-агрессивную гордость, держа свое слово. Если вы нарушите обещание, данное Раку, вы будете слышать об этом всю оставшуюся жизнь. Он не хочет давать никому повода сделать то же самое с ним.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака достигнут целей в 2025 году: астрологи составили уникальный гороскоп

Как будут развиваться боевые действия в 2025 году: военный назвал три вероятных сценария

Опасные даты в 2025 году для каждого знака Зодиака: астрологи предупредили