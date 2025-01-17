Штрафы для военнообязанных, которые не исполнили обязанность по прохождению повторной военно-врачебной комиссии, вступают в силу с 6 февраля 2025 года.

Это касается тех лиц, которые имеют статус "ограниченно пригодные" .

Об этом для издания "Обо всем" рассказала пресс-секретарь Черкасского областного ТЦК Алина Кривошея. Она добавила, что если военнообязанные с таким статусом не пройдут ВЛК до 5 февраля, им грозит штраф.

Алина Кривошея объяснила, что таким гражданам предоставляются повестки для прохождения комиссии. Однако военнообязанные также могут самостоятельно обратиться в ТЦК без повестки для получения направления на ВЛК. Она отметила, что с 6 февраля, если лицо не явилось на прохождение комиссии, ТЦК будет начислять штрафы.

Размер штрафа для всех одинаков и колеблется в пределах от 17 до 25,5 тысячи гривен. Однако, если пропуск является обоснованным и причины для этого уважительны, начальник ТЦК может принять решение не налагать штраф.

Ранее Politeka писала , что недавно стало известно о том, что работники критических предприятий, имевших бронирование от мобилизации, больше не могут считаться полностью защищенными. Это прокомментировал народный депутат Александр Федиенко, обратившийся в Министерство обороны Украины, чтобы получить разъяснение протокола по мобилизации забронированного работника критического предприятия.

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