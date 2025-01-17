В Украине изменился образовательный процесс из-за российской агрессии, узнайте, когда будет регистрация на НМТ в 2025 году.

Для того чтобы принять участие в тестировании НМТ в 2025 году выпускникам необходимо зарегистрироваться.

Известно, что выпускники четвертого года будут сдавать национальное мультипредметное тестирование (НМТ) вместо ВНО.

Когда состоится регистрация участников мультитеста в 2025 году:

В Министерстве образования и науки определили даты регистрации будущих поступающих для прохождения национального мультипредметного теста в 2025 году.

Регистрация участников мультитеста НМТ в 2025 году будет проходить в два периода:

Основной будет продолжаться с 6 марта по 3 апреля, до 8 апреля зарегистрированные участники НТМ смогут в персональных кабинетах внести изменения.

Дополнительный продлится с 9 по 14 мая, выпускники НМТ в 2025 году в этот период смогут зарегистрироваться, если они не смогли сделать это раньше по уважительным причинам и регистрировавшимся в основной период регистрации, однако им отказали в регистрации.

Изменения в регистрационные данные поступающие смогут внести до 19 мая.

Участники основной сессии НМТ с 4 мая смогут загрузить из персональных кабинетов приглашения, где будет указана дата, время и место проведения тестирования. С 11 июля возможность представится для участников дополнительных сессий.

В 2025 году поступающие будут сдавать НМТ в следующие даты: основная сессия продлится с 14 мая по 25 июня, а дополнительная сессия с 14 по 25 июля.

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